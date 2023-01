Universiadi: Lake Placid ha passato la bandiera a Torino

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - Passaggio di testimone, questa notte a Lake Placid, dove in occasione della cerimonia di chiusura delle Universiadi, dove l'Italia ha conquistato 10 medaglie di cui 3 ori, la bandiera Fisu è stata consegnata a Torino, che ospiterà i Giochi dal 13 al 23 gennaio 2025 insieme a Bardonecchia, Pragelato, Torre Pellice e Pinerolo.

"Torino 2025 sarà un nuovo successo per il Paese e per lo sport italiano, come testimonia già il grande risultato nel medagliere della delegazione azzurra qui a Lake Placid", ha detto il delegato del Cusi Lorenzo Lentini, mentre il presidente del Comitato organizzatore di Torino 2025 e di Edisu Piemonte, Alessandro Sciretti, e il vicepresidente di Torino 2025 e presidente del Cus Torino, Riccardo D'Elicio, hanno sottolineato che "la bandiera dei Giochi Mondiali Universitari torna finalmente a casa". "Abbiamo creduto da subito nella sfida di portare nella nostra regione questi Giochi - hanno aggiunto il presidente Alberto Cirio e l'assessore allo Sport, Fabrizio Ricca - e oggi possiamo dire che abbiamo fatto la scommessa giusta". "E' stato emozionante partecipare alla cerimonia e accogliere dalle mani del sindaco di Lake Placid la bandiera delle Universiadi - hanno concluso il sindaco Stefano Lo Russo e l'assessore ai Grandi eventi Mimmo Carretta -. Sempre più studenti da tutto il mondo scelgono i nostri atenei a testimonianza dell'elevato standard formativo offerto e della professionalità di un corpo docente di alto livello". Sabato 28 gennaio la bandiera Fisu arriverà a Torino con una cerimonia al Pala Alpitour. (ANSA).