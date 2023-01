Off Topic, nuova rassegna 'Senti chi parla'

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - Prende il via giovedì 26 gennaio alle 19.30, "Senti Chi parla" la prima rassegna dell'hub culturale Off Topic dedicata interamente alle presentazioni di libri e podcast nata con il patrocinio del Salone Off del Salone del Libro, che al giovedì porta un nuovo ospite sul palco del Bistrò. Il primo appuntamento è con Martino Gozzi,amministratore delegato della Scuola Holden di Torino, per la presentazione de "Il libro della Pioggia", edito da Bompiani.

"Quando abbiamo pensato di creare a Off Topic una rassegna di presentazione di libri e podcast - spiega il direttivo dell'hub culturale - non potevamo non includere il Salone del Libro con la sua rassegna Off. Come sempre il nostro hub tende reti alla città e alle sue eccellenze nella ferma convinzione che la Cultura debba essere ponte per unire teste e contenuti, per moltiplicare, per creare il senso di civitas imprescindibile all'identità di una comunità sempre più multiforme". (ANSA).