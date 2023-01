Due prostitute ferite a coltellate nella notte a Torino

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - Due prostitute sono state accoltellate a Torino la scorsa notte. Entrambe di origini romene, sono state ferite intorno alla stessa ora, tra le 2 e le 3.

Una 28enne è stata aggredita in un appartamento di via Biscarra, nel quartiere Mirafiori Nord, alla periferia del capoluogo piemontese. La donna ha raccontato alla polizia, che indaga per tentato omicidio, di essere stata accoltellata da due uomini di origini magrebine. Ferita al fianco sinistro, è stata trasportata all'ospedale Molinette, dove ha subito un intervento chirurgico durato diverse ore, eseguito dall'equipe del dottor Mauro Santarelli e della dottoressa Marinella Zanierato. E' in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

Il secondo episodio invece in via Trino, sempre in periferia, quartiere Barriera di Milano, dall'altra parte della città rispetto a Mirafiori. Una 24enne è stata accoltellata alla schiena. Trasportata all'ospedale San Giovanni Bosco, la donna è stata dimessa con una prognosi di venti giorni. Ai carabinieri, intervenuti intorno alle 2, ha raccontato che a colpirla, prima di scappare, è stato un suo cliente, con cui aveva appuntamento.

"E' andato fuori di testa", ha spiegato la giovane ai militari dell'Arma. Per gli inquirenti al momento non ci sarebbero elementi per ipotizzare un collegamento tra le due aggressioni.

