Confindustria Cuneo, convegno sulla sostenibilità sociale

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - La sostenibilità sociale d'impresa è al centro del convegno che Confindustria Cuneo organizza mercoledì 25 gennaio a partire dalle ore 15, nell'ambito degli incontri sui tre pilastri della sostenibilità: Ambientale, Sociale e di Governance.

"Confindustria - spiega Giuliana Cirio, direttore di Confindustria Cuneo - ha sempre più intensificato, negli anni, il ruolo attivo in qualità di forza promotrice di un profondo rinnovamento culturale, diffondendo la cultura d'impresa, nell'ambito della quale, la sostenibilità sociale si sta affermando sempre più come elemento chiave per comunicare il valore della propria attività. Le imprese - prosegue Giuliana Cirio - hanno una crescente responsabilità. L'obiettivo è quello di renderle sempre più protagoniste anche nel rapporto con la società, indicando gli strumenti che hanno a disposizione e condividendo alcune case history emblematich ".

I lavori saranno coordinati da Matteo Salvagno, Servizio Previdenza e Disability Management Confindustria Cuneo.

Per iscriversi, www.confindustriacuneo.it/calendario (ANSA).