Comunali: Vercelli, ex avvocato Carlo Olmo candidato sindaco

(ANSA) - VERCELLI, 23 GEN - Carlo Olmo, l'ex avvocato nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella per le sue opere benefiche realizzate durante la pandemia, si candiderà a sindaco di Vercelli nelle elezioni amministrative del 2024. Lo ha annunciato oggi pomeriggio lo stesso vercellese e benefattore durante una diretta Facebook. "Per quasi tre anni ho sempre dichiarato e confermato che non mi interessava candidarmi sindaco e non era tra i miei obiettivi - ha detto Olmo -. Ma tanti cittadini me lo hanno chiesto, e continuano a chiedermelo con generosità. Mi candido in un contesto di vita democratica, non c'è nulla di male; c'è la volontà e la gioia di mettersi al servizio degli altri anche in altri ruoli".

Tra le prime gesta solidali, il vercellese di 57 anni ha donato nella primavera del 2020 migliaia di mascherine e presidi chirurgici ai medici e infermieri dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. (ANSA).