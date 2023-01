No Vax: messaggio V-V, Digos burattini degli assassini

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - "Ringraziate che noi V-V siamo non violenti e vi riteniamo delle vittime lobotomizzate incapaci di liberarvi dall'influsso nefasto" del "sistema nazicomunista genocida" e "dei poteri che vi comandano come burattini". E' quanto si legge in un lungo messaggio, rivolto alla Digos di Torino, diffuso nelle chat di area no vax dopo l'operazione che ha portato alla denuncia di sei attivisti del gruppo.

V-V è la sigla con cui sono state firmate scritte tracciate su scuole, hub vaccinali e altri edifici a Torino a partire dal 2021.

"Lo Stato italiano - si aggiunge - sta commettendo dei crimini e quindi il vostro lavoro dovrebbe essere arrestare i membri del governo e delle istituzioni. Se noi V-V siamo costretti ad agire è perché voi della Digos, della polizia e delle procure non fate il vostro dovere. Quindi chi siete voi? Complici di criminali assassini?" (ANSA).