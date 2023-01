Rave party in ex fabbrica, 6 denunciati a Biella

(ANSA) - BIELLA, 20 GEN - Sono sei le persone denunciate in seguito al rave party che era stato organizzato lo scorso 2 ottobre in uno stabilimento industriale abbandonato a Brusnengo (Biella). Le indagini sono state condotte dala Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Biella. Gli uomini della Digos hanno analizzato le chat whatsapp utilizzate per organizzare l'evento e hanno visionato le riprese realizzate sul posto dagli uomini della Scientifica. Sono così arrivati a individuare sei persone (cinque uomini e una donna con età comprese tra i 23 e i 40 anni) ritenute a vario titolo responsabili di aver organizzato il rave party L'attività ha consentito inoltre di identificare altri 650 soggetti partecipanti allo spettacolo non autorizzato. (ANSA).