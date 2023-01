Maltempo: Piemonte al gelo, sul Monte Rosa massima -30

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Gelo in Piemonte, dove però il tempo è rimasto quasi ovunque soleggiato e l'innevamento resta scarso su molte montagne. Sul Monte Rosa la temperatura minima rilevata da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è stata -32, la massima -30. Nela regione temperature rigide su tutto l'arco alpino: sfiorati i -20 alla stazione ,meo del Monviso, -21.8 a Ceresole Reale, nel parco del Gran Paradiso, -18,9 al Passo del Moro di Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola), 16.6 al Colle di Sestriere (Torino). Nel centro di Torino minima a -0,9, massima a +7.

Il meteo di Arpa prevede condizioni stabili e soleggiate sul Piemonte fino a domenica, con venti sostenuti nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali con locali rinforzi fino alle pianure adiacenti, più estesi e intensi in Val d'Ossola, Verbano, Novarese e Vercellese. Da lunedì è previsto un peggioramento del tempo, con nevicate nelle vallate alpine sudoccidentali e precipitazioni deboli sparse anche sulle zone di pianura di Cuneese, Torinese, Astigiano e Alessandrino.

Ancora gelate notturne, temperature minime ben al di sotto dello 0 anche in pianura. (ANSA).