Incendio divampa in casa, due uomini feriti nel Biellese

Due uomini, di 79 e 45 anni, sono rimasti feriti nell'incendio divampato questa mattina in un'abitazione di località Vandorno, a Biella. Quattro i mezzi dei Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento delle fiamme.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno portati i feriti in ospedale dove sono stati ricoverati con codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Ancora da chiarire le cause dell'incendio.