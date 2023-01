Nuovo punto accoglienza turismo è in McArthurGlen a Serravalle

(ANSA) - SERRAVALLE SCRIVIA, 19 GEN - E' all'interno del McArthurGlen Serravalle Designer Outlet il nuovo Iat (Informazione e accoglienza turistica), inaugurato oggi.

Nell'Alessandrino, a 45 chilometri da Genova, il centro commerciale - 51.500 metri quadrati e 50 negozi - è il più grande d'Europa del Gruppo. L'ufficio si aggiunge alla rete già presente sul territorio piemontese, creata per promuovere tutta l'offerta in collaborazione con Atl, Visit Piemonte, Regione. Un ulteriore servizio in provincia di Alessandria, dopo quello aperto a Tortona di recente; la gestione è di Alexala. "In Piemonte l'ottima qualità del servizio di accoglienza è in gran parte compito e merito della presenza degli Iat e della professionalità del personale - sottolinea l'assessore regionale Vittoria Poggio - Nel rapporto diretto con il visitatore si trasmettono il messaggio informativo sulla specifica area, ma anche i valori generali del prodotto turistico. Con l'Ufficio inaugurato oggi, inserito in un contesto di tutto rispetto come il McArthurGlen Serravalle Designer Outlet, la regione si arricchisce di un importante 'biglietto da visita'".

"Siamo soddisfatti della scelta di avere qui il secondo Iat regionale, dopo Caselle - rimarca Roberto Cava, presidente Alexala - La posizione strategica promette di essere cruciale nei rapporti con i visitatori internazionali". "Offriamo - precisa Beppe Carlevaris, presidente cda Visit Piemonte - un'occasione in più per fermarsi o tornare. Una porta d'accesso per le tante eccellenze dell'area e una vetrina per l'intera regione". "Siamo contenti di poter favorire la promozione turistica del Piemonte che, per primo, ci ha accolto ormai oltre 20 anni fa", conclude Matteo Migani, general manager di Serravalle Designer Outlet. (ANSA).