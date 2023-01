Falco bloccato in pollaio, intervengono i vigili del fuoco

(ANSA) - VERBANIA, 19 GEN - Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola per liberare un astore rimasto ingabbiato in un pollaio di Crevoladossola (Verbano-Cusio-Ossola). A dare l'allarme, intorno alle 15, è stato l'allevatore. Il rapace, un esemplare adulto, dopo aver predato due galline non riusciva più a prendere il volo e uscire dalla recinzione. I pompieri, dopo aver aperto un varco nella rete, sono riusciti ad accompagnare l'astore verso il varco, consentendogli di volare via liberamente. (ANSA).