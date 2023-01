All'Astra la versione teatrale dell'Amica Geniale

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Fanny & Alexander (Chiara Lagani e Luigi de Angelis) firmano la versione teatrale de L'amica geniale, la tetralogia di Elena Ferrante best-seller mondiale, al Teatro Astra dal 27 al 29 gennaio. Drammaturgia Chiara Lagani regia, light design, spazio scenico, progetto sonoro Luigi De Angelis con Chiara Lagani, Fiorenza Menni sound design Tempo Reale/Damiano Meacci video Sara Fgaier vocals Emanuele Wiltsch Barberio percussioni supervisione tecnica e cura del suono Vincenzo Scorza.

Nello spettacolo si dipana l'amicizia di una vita tra due bambine che diventeranno donne e con la cornice della coralità di una Napoli città/mondo, popolata di personaggi archetipici e indimenticabili, dilaniata dalle contraddizioni del passato, del presente e di un futuro i cui confini feroci faticano a delinearsi con nettezza. Lo spettacolo, diviso in tre capitoli, si basa sulla storia dell'amicizia tra due donne, seguendo passo passo la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i sentimenti, le condizioni di distanza e prossimità che nutrono nei decenni il loro rapporto. Sullo sfondo la coralità di una città/mondo dilaniata dalle contraddizioni del passato, del presente e di un futuro i cui confini feroci faticano ancora a delinearsi con nettezza.

Nel romanzo in quattro parti della Ferrante, Un'amicizia era il titolo del libro che raccontava, a posteriori, la vicenda del rapporto tra due donne; Storia di un'amicizia diviene qui, invece, il titolo del racconto, in forma di spettacolo, che Elena Greco (Chiara Lagani) compone a partire dalle vicende di una vita che la legano a Lina Cerullo (Fiorenza Menni), la sua amica geniale. (ANSA).