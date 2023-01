Teatro: Casa Fools ripropone cartellone scelto dal pubblico

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - A Torino c'è un teatro dove tutti possono essere direttori artistici e dove gli spettacoli da inserire in cartellone li decide il pubblico. E' quanto succede a Casa Fools, dove il 20 gennaio prende il via la seconda parte di 'Spiragli', 8 spettacoli, fra i quali una produzione internazionale e una prima nazionale, scelti tra oltre 200 proposte dal Collettivo Cartellone Condiviso, composto per oltre la metà da giovani under 35.

A inaugurare la stagione lo spettacolo tra teatro-canzone e avanspettacolo 'Dandy Alighieri', seguito dal vincitore del MittelYoung 2021 e inserito nella rassegna radiofonica di Rai Radio 3 'Futuropresente - nuove scritture per la scena italiana', 'PPP ti presento l'Albania'. In cartellone, poi, 'Lei Lear', a metà fra Shakespeare, il teatro dell'assurdo e la clownerie, 'Troiane', che riscrive la tragedia di Euripide con canzoni originali disponibili anche su Spotify, e 'Questa è casa mia', vincitore di 16 riconoscimenti nazionali e in cui la commedia dell'arte si fa denuncia per ripercorrere i giorni del terremoto in Abruzzo nel 2009. Chiudono la stagione 'Born ghost', fra teatro di figura e video arte, Perhaps, perhaps… Quizàs', vincitore al Fringe Festival 2016 della Nuova Zelanda, e la prima nazionale di 'Belly Button', durante il quale il pubblico sarà invitato a interagire attivamente via Whatsapp.

