Fuga gas in condominio ad Alessandria, evacuate 20 famiglie

(ANSA) - ALESSANDRIA, 18 GEN - Due condomini di Alessandria, in viale Brigata Ravenna, son stati fatti sgo,berare per precauzione dopo una fuga di gas. Si trovano ai numeri civici 5 e 6. "Si sta prontamente intervenendo - spiegano il sindaco Giorgio Abonante e il comandante vicario della Polizia Municipale Alberto Bassani- e la Protezione Civile si è attivata, aprendo la struttura di Forte Acqui per l'eventuale ospitalità di persone".

Non ci sono intossicati. Carabinieri e Questura sono al lavoro per garantire la massima sicurezza nella zona a Vigili del Fuoco, operatori tecnici Amag e altri residenti. (ANSA).