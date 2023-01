Auto: bilancio in rosso in Europa, -4,1% nel 2022

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Nel 2022 sono state immatricolate nell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Uk) 11.286.939 auto, con un calo del 4,1% rispetto al 2021. Nel mese di dicembre le immatricolazioni sono state 1.091.119, il 14,8% in più dello stesso mese dell'anno precedente. I dati sono dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei dell'auto.

Il gruppo Stellantis ha immatricolato 2.052.543 auto, il 13,7% in meno del 2021. La quota è pari al 18,2% a fronte del 20,2% dell'anno precedente. La Peugeot 208 è l'auto più venduta in Europa con quasi 220.000 unità nel 2022: è leader in Francia e nei Paesi Bassi, sul podio in Portogallo e Benelux. In tutto sono 4 i modelli che Stellantis piazza nella 'top 10': con Peugeot 208, Fiat 500, Opel/Vauxhall Corsa e Citroën C3.

L'azienda parla di "performance storica" In Germania e anche nel Regno Unito e in Francia- spiega il Centro Studi Promotor - il bilancio dell'anno ha beneficiato di una maggiore disponibilità di auto elettriche e ibride plugin, che, assistite da incentivi efficaci, hanno ottenuto risultati interessanti. E questo ha consentito al mercato tedesco di crescere e agli altri due di contenere le perdite. Lo stesso fenomeno - commenta il presidente Gian Primo Quagliano- non si è verificato in Italia dove la quota delle elettriche nel 2022 è scesa dal 4,6% del 2021 al 3,7% per effetto del fallimento della campagna di incentivi 2022 a favore dell'auto elettrica e delle auto ibride, che si è chiusa con un elevato volume di fondi inutilizzati. (ANSA).