Studenti firmano risoluzione stile Onu su temi Agenda 2030

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - La sede della Città metropolitana di Torino come il Palazzo di Vetro dell'Onu: da ieri e fino a domani ospita un centinaio di studenti delle scuole superiori di tutte le province piemontesi impegnati a vestire i panni di ambasciatori e delegati delle Nazioni Unite a confronto, in lingua inglese, sui temi dell'Agenda 2030. E' il programma di Imun (Italian model United Nations) giunto nel capoluogo piemontese all'ottava edizione che domani avrà la sessione plenaria, al termine della quale i ragazzi presenteranno una risoluzione sul modello di quelle Onu. "Studenti e studentesse che si confrontano come se fossero adulti della diplomazia: stessi tempi, stesse metodologie, ma forse con maggiore impegno", ha sottolineato il vicesindaco metropolitano, Jacopo Suppo, che ha saluto i ragazzi a nome delle istituzioni piemontesi e li invitati a "guardare all'impegno politico con ottica costruttiva, in poche parole a mettersi in gioco nel prossimo futuro per amministrare le loro realtà".

Alla sua ottava edizione piemontese, Imun ha quest'anno come filo conduttore 'Education: Empowering Sustainability, Connecting Humans' e il caso studio sul quale si stanno confrontando i partecipanti è l'Unicef, con particolare riferimento agli effetti dei conflitti armati sul sistema educativo che impediscono ai minori il libero accesso all'istruzione scolastica. (ANSA).