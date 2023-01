Spacey, "il Museo del Cinema ha avuto le palle di invitarmi"

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - "Mi considero un uomo molto fortunato. Questa sera è l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato, sono davvero benedetto e fortunato, ringrazio il Museo per aver avuto le palle di invitarmi stasera". Sono le parole del Premio Oscar Kevin Spacey che ha ricevuto il premio Stella della Mole, consegnato dal sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, dal presidente del Museo nazionale del Cinema Enzo Ghigo e dal direttore Domenico De Gaetano. "Questa è una forte difesa della creazione filmica.

Grazie a voi per essere venuti qui. Una notte che non dimenticherò mai" ha aggiunto Spacey, ringraziando in particolare per il suo migliore amico Evan Lowestein presente alla cerimonia: "mi ha dato la forza - ha detto - di rialzarmi e combattere".

"Amo fare attore, mi dà uno scopo e mi dà l'opportunità di esplorare le altre persone" ha commentato ricevendo il premio.

(ANSA).