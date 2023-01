Salvador Dalì, 'pomeriggio surrealista' a Stupinigi

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Continua il successo di pubblico per la mostra "Salvador Dalí - The Exhibition" che ha registrato, in due mesi di apertura, oltre 20.000 visitatori. Il 23 gennaio Salvador Dalì moriva nella sua casa di Figueres e per commemorarlo Next Exhibition, in collaborazione con gli artisti del Circolo degli Artisti di Torino e la compagnia Fuori Servizio Produzioni, offre al pubblico in mostra un Pomeriggio Surrealista. Dalle ore 15.30 alle 18.30, con ultimo ingresso in mostra alle 17.30, lungo il percorso della mostra, incluse nel costo del biglietto, performance artistiche variegate e coinvolgenti.

Il Pomeriggio surrealista è strutturato in tre parti, ripetibili, da potersi svolgere in contemporanea, dando modo ai visitatori di poter accedere a diversi momenti di spettacolo, senza perdersi nessuna performance. La prima è il Monologo dell'orologio liquefatto: si tratta di un testo surrealista, pensato per poter raccontare l'idea del tempo di Dalí. Un attore si posizionerà accanto all'opera in esposizione, nella meravigliosa Sala del Cervo della Palazzina di Caccia di Stupinigi, pronto a ripetere il suo testo con un tempo cadenzato, proprio come il ticchettio di un orologio.

La seconda è I Dalì del tempo e nel tempo. Tre attori impersoneranno nel percorso nella mostra il Maestro del Surrealismo nelle diverse età della sua vita: un Dalí giovanissimo, acerbo e confuso nelle sue visioni, un Dalí adulto e accompagnato da Gala, un Dalí più anziano, che si muoverà quasi a passi di danza tra il pubblico, riproducendo mimicamente i passi della sua danza preferita, la sardana. La terza è Il labirinto: nella sala video in mostra il balletto della "battaglia dei galli". Alcuni ballerini indosseranno delle maschere a forma di becco e testa di gallo, realizzate su disegno di Dalí e rielaborate dall'artista Filippo Sabarino.

