Ferrovie: Limone-Tenda, per 3 mesi 12 navette in più

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Dodici corse in più sulla linea ferroviaria Limone Piemonte-Tenda a partire dal 30 gennaio 2023.

Lo annuncia l'assessorato regionale ai Trasporti dopo l'accrodo tra la Regione Piemonte, con il supporto di Trenitalia e RFI, con Region du Sud (Alpi-Provenza-Costa d'Azzurra). Sanno quindi attivate 12 navette al giorno che si aggiungono alle 3 coppie di collegamenti giornalieri tra Cuneo-Limone-Ventimiglia, già operative dal mese di dicembre 2022.

"Ci saranno sei coppie di treni al giorno per completare il servizio - sottolinea l'assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture e Opere Pubbliche Marco Gabusi - Le nuove corse nascono da una esplicita richiesta della Region du sud che si è resa disponibile a cofinanziare il 5 % del servizio. La restante parte saranno fondi piemontesi impegnati da questo assessorato; la buona volontà di Trenitalia ha fatto il resto".

Le 12 navette circoleranno dal 30 di gennaio fino al 30 di aprile, con tre coppie al mattino e tre al pomeriggio. La prima partenza è programmata da Limone alle 7:50, con arrivo a Tenda alle 8:24; partenza da Tenda alle 8:40 e arrivo a Limone alle 9:10. "Siamo riusciti a raggiungere un'intesa con Region du Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur - conclude Gabusi - per garantire a questo territorio, per l'ultimo inverno in cui dovrà fare a meno del tratto del Colle di Tenda, un collegamento capillare che consenta ad operatori e turisti di potersi muovere quotidianamente nei territori di frontiera". (ANSA).