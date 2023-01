Accademia dei Folli, nuova stagione al Teatro Studio Bunker

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Parte Teatro Studio Bunker Anno3, la quarta stagione di musica-teatro dello spazio teatrale di via Niccolò Paganini. Inaugurato a febbraio 2020, il Teatro Studio è situato all'interno del Bunker, da anni una vera e propria fucina di espressione creativa che accoglie numerosi progetti artistici, culturali e ricreativi.

Il cartellone del 2023, sotto la direzione artistica di Carlo Roncaglia, vede in programma da gennaio a dicembre 11 spettacoli - di cui 7 nuove produzioni - tra teatro e musica-teatro per 37 repliche, 4 lezioni-spettacolo sulla storia del teatro e 2 appuntamenti speciali con gli allievi della scuola di teatro.

Il debutto della stagione è affidato a uno degli spettacoli di maggior successo dei Folli: Animesalve, concerto-spettacolo omaggio a Fabrizio De André. Un viaggio nell'universo poetico e musicale di Faber in cui, tra ladri, assassini e prostitute, i Folli raccontano storie che indagano tra le pieghe più recondite dell'umanità. In scena dal 19 al 22 gennaio. La band è formata, oltre a Carlo Roncaglia, da Andrea Cauduro alle chitarre, Enrico De Lotto al basso, Matteo Castellan alla fisarmonica, Matteo Pagliardi alla batteria e Fabio Marianelli alle percussioni.

Per la prosa in cartellone Pirandello, Flaubert e Cervantes rivisitati in chiave moderna, mentre per il progetto Portraits il primo ritratto è di Brice Springsteen, con Growin'up, uno spettacolo che ripercorre i primi anni di carriera del Boss.

