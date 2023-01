Serie A: Spezia vince in trasferta a Torino

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Vittorie in trasferta per il Bologna e lo Spezia nei due incontri domenicali delle 15 nella 18/a giornata di serie A. I rossoblù si sono imposti 2-1 in rimonta a Udine, subendo il gol di Beto nel primo tempo e rispondendo nella ripresa con Sansone e Posch. Lo Spezia ha capitalizzato al massimo a Torino la rete su rigore di Nzola, al nono centro stagionale, realizzata al 28' del primo tempo. (ANSA).