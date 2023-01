Alessandria, fiaccolata per diritti donne Iran e Afghanistan

(ANSA) - ALESSANDRIA, 14 GEN - "Siamo soddisfatti della partecipazione, andata oltre le aspettative. Le 100 candele preparate non sono bastate". Così Alberto Prete, presidente di 'Nessuno Escluso', ambulatorio medico solidale che garantisce assistenza alle fasce più deboli della cittadinanza, commenta l'andamento della fiaccolata di solidarietà per le donne iraniane e afghane che si è svolta ad Alessandria. Circa 200 persone sono partite dalla sede di via delle Orfanelle per raggiungere il Municipio e consegnare al sindaco Giorgio Abonante una lettera dove si chiede la massima attenzione sul riconoscimento dei diritti nei due Paesi mediorientali. "Abbiamo invitato il primo cittadino, che ci ha ringraziato per l'iniziativa, a farsi portavoce del nostro appello - sottolinea Prete - a partire dalla Regione per arrivare al Parlamento.

Vogliamo sia sostenuta la condanna delle violazioni, se necessario richiamando in Italia il nostro ambasciatore in Iran". Il corteo ha percorso le vie cittadine senza striscioni né altri simboli perché "non siamo un'organizzazione politica ma solo un gruppo di persone di buona volontà". (ANSA).