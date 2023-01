Alessandria: consegnate divise a volontari Protezione civile

(ANSA) - ALESSANDRIA, 14 GEN - Consegnate nella sala consiglio le divise a 22 nuovi volontari della Protezione Civile di Alessandria che costituiranno un particolare Gruppo Provinciale per l'assistenza 'avanzata' agli enti locali durante le emergenze. "E' il primo in Piemonte", spiegano il responsabile Dante Ferraris e il coordinatore Andrea Morchio.

Grazie alla specifica formazione, alcuni saranno impegnati in sala operativa con i funzionari di Palazzo Ghilini per gestire al meglio la comunicazione; altri lavoreranno 'sul campo' per dare informazioni su quanto accade; altri ancora negli uffici dei Comuni colpiti dalla calamità per collaborare nella gestione dei servizi necessari a garantire un aiuto immediato ai cittadini. "Da sempre investiamo sulla Protezione Civile - sottolinea Enrico Bussalino, presidente Provincia - potenziando il lavoro del volontariato, risorsa importante, con numerosi corsi di formazione e aggiornamento per emergenza, previsione e prevenzione dei rischi", compresa l'assistenza nella compilazione dei Piani specifici. Le uniformi sono state donate dalla Fondazione CrA. Un gesto di riconoscenza, come rimarcato dal presidente Luciano Mariano, verso chi è sempre e gratuitamente a disposizione del territorio. (ANSA).