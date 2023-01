A Torino i big del musical del West End e di Broadway

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - I grandi artisti da Broadway, New York, e dal West End di Londra, i due centri nevralgici mondiali, sono ospiti alla Gypsy Musical Academy di via Pagliani 35 a Torino.

Tra i primi grandi musical performer ad arrivare in città sarà il 22 gennaio Millie O'Connell, una delle protagoniste del musical londinese "Six", nonché la nota Maureen del musical Rent o la Jeanie del musical Hair. Il 5 febbraio sarà alla Gypsy il newyorkese Gregory Haney, capo balletto del musical Hamilton Broadway e West End, performer di musical Uk quali Wicked, Tarzan, Grease. Il 19, dall'Italia, ci sarà la coreografa Nadia Scherani. Sono solo alcuni degli artisti che quest'anno porteranno il vero musical nella nostra città, merito di una delle più grandi accademie italiane, la Gypsy Musical Academy diretta da Neva Belli, la quale, grazie alla sua alta qualità raggiunta in 18 anni di esperienza sul campo, sta registrando un boom di iscrizioni non solo da tutta Italia ma anche dall'estero. E proprio in questi giorni si tengono le audizioni per il Percorso Accademico Intensivo di Musical e Spettacolo 2023-2024, prese letteralmente d'assalto dagli aspiranti. Per info 011/0968343 o info@gypsymusical.com Gli allievi della Gypsy il 14 gennaio saranno in scena al Teatro Agnelli di Torino con "On Broadway", in attesa del nuovo allestimento di Claudio Insegno con gli accademici e la collaborazione di Londra.

Il link è https://gypsymusical.com/corsi/workshop-master/ (ANSA).