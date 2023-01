Fiom Piemonte, più soldi ai lavoratori e meno precari

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - "Recupero salariale per i lavoratori piegati dall'inflazione e una grande campagna di contrattazione aziendale con due obiettivi: trasferire una parte dei premi di risultato, che sono variabili, nelle retribuzioni fisse e ottenere la conferma dei lavoratori precari.". Sono le priorità della Fiom Piemonte, indicate da Vater Vergnano, confermato alla guida dell'organizzazione con 63 voti a favore e tre astenuti. Al congresso hanno partecipato 160 delegati in rappresentanza di tutte le Fiom del Piemonte, che hanno nominato gli 80 componenti del direttivo.

"Solo il 22% delle assunzioni nelle aziende metalmeccaniche piemontesi nel 2022 è stato a tempo indeterminato", sottolinea Vergnano. "Anche Stellantis deve assumere giovani. A MIrafiori l'età media dei lavoratori è alta e, aumentando i ritmi di produzione, c'è bisogno di nuovi inserimenti. Negli ultimi due anni sono usciti almeno 500 lavoratori dalle linee produttive, in parte giovani. Sono rimasti quelli della fascia tra i 50 e i 60 anni". (ANSA).