Controlli stradali: polstrada, 374 infrazioni in 3 giorni

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - In tre giorni sono state rilevate 374 infrazioni al codice della strada e in più di 30 casi, gli automobilisti hanno superato di oltre 40 chilometri l'ora i limiti di velocità, vedendosi applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente. Sono i risultati dei controlli della polizia sulle autostrade, effettuati dalla sottosezione autostradale di Torino, con sede a Settimo Torinese, che ha svolto servizi mirati al rilevamento della velocità sull'autostrada A5 Torino-Aosta, sulla Bretella Ivrea-Santhià, sulle Tangenziali Nord e Sud di Torino e sul Raccordo del Pinerolese. Gli operatori hanno utilizzato di postazioni mobili opportunamente segnalate e di postazioni fisse collocate negli appositi box installati sulla tratta autostradale.

Con l'occasione viene ricordato che A partire dal 1 gennaio sulle tratte autostradali in gestione all'Ativa è operativa una riduzione dei limiti di velocità finalizzata al miglioramento della sicurezza del traffico. Tra le maggiori cause di incidentalità, viene aggiunto, vi è infatti proprio l'eccesso di velocità. Gli automobilisti dovranno fare attenzione a non premere troppo l'acceleratore. Rispetto ai precedenti 130 chilometri l'ora, infatti, non potranno essere superati i 110 chilometri l'ora. (ANSA).