Piemonte: missione Regione a Ponzone, incontro con sindaci

(ANSA) - PONZONE, 12 GEN - Incontro, oggi a Ponzone, nell'Alto Acquese, tra una ventina di sindaci, il presidente della Regione Alberto Cirio, il vice Fabio Carosso, l'assessore Marco Protopapa, il presidente della Provincia Enrico Bussalino.

Un'occasione per confrontarsi su diversi temi, come la Peste suina africana. Proprio da Ponzone, a giugno, è partita la realizzazione delle rete di contenimento anti cinghiali. "Ma anche - sottolinea il sindaco Fabrizio Ivaldi - per costruire il domani dei territori in base alle necessità". I sindaci hanno sollevato il problema dei medici di base: mancano presidi in Valle Erro. "Ponzone, Melazzo, Cartosio, Malvicino, Castelletto non hanno l'obbligo; la Valle Bormida ne ha 2", spiega Ivaldi.

Assicurato il sostegno per adeguare un edificio di proprietà comunale a Caserma dei Carabinieri. Come l'interessamento al problema bancomat, per ottenere il prima possibile uno sportello automatico. "A fine mese andrò a Roma per perfezionare la domanda con Poste", dice Ivaldi. Per la viabilità - informa Alessandro Vacca, sindaco di Morbello e presidente Asca (servizi sociali Acquese) - "confermati finanziamenti di lavori importanti, per un totale di 6,5 milioni". E poi la scuola. "Va mantenuta sul territorio: è importantissimo". La delegazione piemontese è stata ospite della Primaria 'Alfieri' e dell'Asilo comunale di montagna, "unico della zona, finanziato da Regione con 18mila euro", ricorda Ivaldi. Chiesta attenzione per gli anziani. "Vogliono continuare a vivere nei loro paesi, ma servono servizi adeguati per poterlo fare", sollecitano i sindaci, contenti della vicinanza dimostrata dalla Regione, "che dopo tanti anni è arrivata qui e non nelle città". (ANSA).