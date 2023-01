Calcio: Torino; Adopo, abbiamo fatto vedere chi siamo

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - Il Torino festeggia i quarti di finale di Coppa Italia, conquistati eliminando il Milan ai tempi supplementari con un gol di Adopo, pur giocando dal 70' in dieci. "Che notte piena di emozioni. - dice il match winner - Grande prova di squadra, con il cuore e con la grinta abbiamo fatto vedere chi siamo noi. First goal for me. Andiamo ai quarti di finale". (ANSA).