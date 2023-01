Beppe Fenoglio 22, ultima stagione Una questione privata

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - Parte 'Una questione privata', quarta e ultima stagione del calendario di celebrazioni Beppe Fenoglio 22, dedicata al Centenario della nascita dello scrittore albese avvenuta il primo marzo 2022. Alle spalle 120 appuntamenti con 40 associazioni e istituzioni culturali coinvolte e la mostra "Canto le armi e l'uomo. 100 anni con Beppe Fenoglio" organizzata presso la Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero e curata da Luca Bufano, tra i principali studiosi dell'opera fenogliana. L'esposizione è stata vista da oltre 10.000 visitatori in poco più di due mesi di apertura.

Il titolo dell'ultimo capitolo Una questione privata racchiude gli appuntamenti fino al primo marzo 2023 e omaggia il romanzo di Fenoglio pubblicato postumo nell'aprile del 1963, due mesi dopo la morte. La quarta stagione entra nel vivo sabato 21 gennaio alle 21 al Teatro Sociale Busca di Alba con lo spettacolo teatrale Serenate a Bretton Oaks della compagnia albese Coincidenze Aps. La pièce, lavoro di un giovane Beppe Fenoglio, traspone sulla scena il doppio dramma d'amore che tocca due coppie che, in tempi e modi diversi, non hanno avuto la forza di percorrere la strada dei sentimenti: quello della giovane Cathy, combattuta tra due amanti diversi, come vent'anni prima era accaduto a sua madre Amy.

Durante gli spettacoli teatrali e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18 nel foyer del Teatro Sociale sarà ospitata la mostra "La scultura racconta Fenoglio" realizzata dai ragazzi del liceo artistico Pinot Gallizio di Alba. "Dopo dieci mesi di celebrazioni mi sembra di poter dire che questa corsa non finirà perché l'affetto dei suoi lettori è più vivo che mai e noi corriamo con Milton al nostro fianco" afferma Bianca Roagna direttrice del Centro Studi Beppe Fenoglio. il sito beppefenoglio22.it riporta l'elenco di tutti gli appuntamenti gratuiti, per cui è necessaria la semplice prenotazione. (ANSA).