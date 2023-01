Asti: Provincia contro disagio giovanile con "On my way!"

(ANSA) - ASTI, 12 GEN - Percorsi di inclusione e partecipazione verso l'autonomia. E' il contenuto del progetto "On my way", presentato dall'Ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Asti, rivolto in particolare ai giovani più fragili dal punto di vista relazionale o a rischio di disagio sociale.

Il percorso offre loro opportunità educative e di sperimentazione in ambito sportivo e artistico. "On my way!" ha partecipato nei mesi scorsi ad un bando nazionale di "Azione Province Giovani" ricevendo un finanziamento di 49.905 euro da parte dell'UPI. Il progetto "On my way!" si svilupperà da gennaio a settembre 2023 e prevede due linee di intervento. La prima, dal titolo "At School", sarà rivoltà ad almeno 300 studenti e studentesse tra i 14 e i 16 anni delle Scuole Secondarie di Secondo grado, che parteciperanno a un percorso orientativo ed educativo di gruppo per scoprire i propri talenti, interessi e passioni. La seconda azione, "On the street", sarà rivolta a circa 50 adolescenti e giovani, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, individuati in collaborazione con gli operatori dei progetti e dei servizi del territorio. Così Maurizio Rasero, presidente della Provincia di Asti: "Si tratta di un progetto capace di far emergere le più svariate qualità presenti nei nostri giovani, con evidenti ricadute positive per il territorio". (ANSA).