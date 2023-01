Trasporti: taxi elettrico Etioca, entro 2024 saranno 10.000

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - "Miner, il taxi elettrico, inizia il tour europeo e poi andrà in America in vista della quotazione al Nasdaq. Il prototipo è stato realizzato a Torino, vogliamo mantenere in Italia la produzione. Abbiamo alternative in Piemonte e in Emilia Romagna, stiamo scegliendo il sito più adatto. Dal 2024 ne produrremo 10.00 fino a 100.000 all'anno".

Lo ha detto Roberto Fiorello, ceo di Etioca, che ha presentato i servizi per la mobilità all'assessore allo sviluppo delle attività produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano.

Etioca, fondata dall'imprenditore israeliano Mark Ishakov, ha al suo fianco il governo di Gibilterra. Il prototipo è stato studiato e costruito nelle officine della storica carrozzeria Coggiola di Orbassano, acquisita di recente. "Oltre al taxi faremo mezzi per il delivery, ambulanze e servizi per la difesa.

Abbiamo raccolto più di 90.000 preordini in Italia, in Israele e in Lettonia. Il nostro mercato di riferimento è quello americano. Miner è un taxi 100% elettrico con una tecnologia di cambio di batterie che azzererà il tempo di ricarica". Etioca assumerà in Italia da 500 a 600 operai e 150 colletti bianchi.

Nella sede di Orbassano verranno impiegate nei prossimi 5 anni circa 120 figure apicali tra designer, progettisti e tecnici di produzione, mentre l'impianto produttivo rappresenterà lo stabilimento pilota, con l'assunzione di oltre 800 dipendenti, in gran parte operai specializzati. Finora ha investito 400 milioni di dollari, cifra che salirà a 1,2 miliardi di dollari nei prossimi tre anni.

"E' un'iniziativa innovativa di mobilità urbana che mette in correlazione la sostenibilità ambientale, la valorizzazione di aziende storiche del Piemonte, come la carrozzeria Coggiola di Orbassano, e posti di lavoro a favore di un settore che si sta evolvendo" commenta Tronzano. (ANSA).