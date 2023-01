Polfer, 9.646 controlli in Piemonte e Val d'Aosta nel Natale

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - Sono state 9.646 persone controllate, 3 gli arrestati, 21 gli indagati, e 545 le pattuglie impegnate nelle stazioni, con 28 in abiti civili per attività antiborseggio per contrastare i furti in danno dei viaggiatori. Questi i risultati dell'attività durante le festività natalizie del compartimento polizia ferroviaria per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Sono stati inoltre effettuati 86 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 207 treni, 20 i servizi lungo linea e 36 di ordine pubblico.

A Torino, in particolare, i controlli si sono svolti anche con l'ausilio delle Unità cinofile antidroga e del Reparto Prevenzione crimine messi a disposizione dal Questore. Sempre a Torino, nel corso dei controlli, è stato tratto in arresto un cittadino italiano che aveva da scontare 4 mesi ai domiciliari.

È stato denunciato inoltre un cittadino cubano per evasione aggravata e contestuale ripristino della detenzione domiciliare.

