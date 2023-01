Web: AccessiWay, abbattute barriere digitali di 500 siti

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - Nel solo 2022 ha reso fruibili da tutti oltre 500 siti web partendo dal presupposto che in Italia il 98% non sono accessibili alle persone con qualche forma di disabilità (sensoriale, motoria, cognitiva o psichica), circa il 20% della popolazione italiana. E in due anni la start up AccessiWay, creata da Edoardo Arnello, Gianni Vernetti e Simone Scarzella e nata da una joint-venture italo-israeliana, li ha fatti diventare utilizzabili, abbattendo le barriere digitali.

Ora nel suo team ha oltre 50 persone. con un'età media di 28 anni, nell'ultimo anno ha attivato 7 collaborazioni con associazioni del territorio e organizzato oltre 15 eventi, la sua attività è cresciuta del 1.200 per cento.

L'headquarter è a Torino, ma ha aperto tre altre sedi in Europa.

"In questi due anni ci siamo concentrati sulla costruzione dei nostri percorsi di consulenza per l'accessibilità web - spiega il founder e CEO Edoardo Arnello - Abbiamo creato pacchetti specifici rivolti a qualunque impresa o ente pubblico. Grazie alla combinazione di software, competenze tecniche specializzate, un intenso lavoro a stretto contatto con la community delle persone con disabilità, ad oggi rendiamo qualunque touchpoint digitale accessibile agli utenti con disabilità. Inoltre, anche i costi della soluzione proposta sono assolutamente accessibili, sotto forma di un abbonamento mensile o annuale".

AccessiWay "rappresenta un cambiamento di paradigma importante nel panorama dell'accessibilità: - sottolinea Dajana Gioffrè, Chief Visionary Officer - l'opportunità di incontrare una realtà che dialoga con aziende e con persone con disabilità, rappresenta l'anello di congiunzione ideale per trattare in maniera pratica, competente e personalizzata un tema complesso ed importante come l'accessibilità digitale: poter mettere a disposizione di aziende e pubbliche amministrazioni competenze che è molto difficile trovare sul mercato". (ANSA).