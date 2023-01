Investita nel Novarese, muore donna di 58 anni

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - È morta investita da un'auto una donna di 58 anni, Giulia Garavaglia, di Turbigo, in provincia di Milano. Ieri sera intorno alle 20.30 era a Galliate, nel Novarese, vicino a un ponte che divide i due paesi, il ponte di ferro sul Ticino. Camminava in direzione lombarda quando, forse a causa della scarsa visibilità della zona, è stata investita da un Peugeot 3800 che procedeva nella stessa direzione.

L'automobilista, un uomo residente in Lombardia, dopo l'impatto si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Scattato l'allarme, sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il decesso della donna. Sul luogo del sinistro anche i carabinieri per i rilievi del caso. (ANSA).