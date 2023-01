Incendio al caseificio Moris di Caraglio

(ANSA) - CARAGLIO, 10 GEN - Un incendio di vaste proporzioni sta impegnando dalle 6 di questa mattina decine di vigili del fuoco a Caraglio (Cuneo). Ad andare a fuoco è una struttura del caseificio "Moris", nota per la produzione di mozzarelle di bufala e formaggi.

Le fiamme sarebbero divampate in un edificio utilizzato per la produzione dei formaggi. Per precauzione alcuni animali dell'adiacente allevamento di bufale della famiglia Morisiasco sono stati allontanati dalle stalla adiacente. Nelle stalle sono allevati circa 1.200 animali. (ANSA).