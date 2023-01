Scienza dei Dati, aperta call per bando Progetto Lagrange

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - È aperta fino al 10 febbraio la call del Progetto Lagrange-Fondazione Crt, che assegnerà a laureati in discipline tecnico-scientifiche (Stem)10 borse di ricerca applicata nel campo della Scienza dei Dati e dell'impatto sociale. L'iniziativa è promossa e finanziata dalla Fondazione Crt con il coordinamento scientifico della Fondazione Isi presieduta da Alessandro Vespignani.

I vincitori effettueranno uno stage di un anno presso i laboratori di Fondazione Isi alle Ogr Tech, dove perfezioneranno le competenze in Data Science lavorando con consulenti scientifici di altissimo profilo e con agenzie internazionali come l'Unicef e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. Le ricerche si focalizzeranno sulle sfide Onu quali cambiamento climatico, salute, futuro delle città, mobilità urbana, affidabilità delle informazioni sul web, flussi migratori, povertà. "La Scienza dei Dati è in grado di aiutarci a comprendere la complessità del presente e a orientare il futuro verso un impatto sociale, ambientale e di governance positivo. Questo è l'obiettivo del Progetto Lagrange, frutto della collaborazione ventennale tra Fondazione Crt e Fondazione Isi", spiega Massimo Lapucci, Segretario Generale della Fondazione Crt e ceo delle Ogr. "Il progetto Lagrange mette in primo piano la formazione di giovani con competenze di livello internazionale nella scienza dei dati, cruciale per affrontare le sfide culturali, economiche e sociali del futuro" aggiunge Vespignani. L'importo di ciascuna borsa di ricerca è di 23.000 euro, al lordo delle ritenute fiscali. Il Progetto ha supportato oltre 800 giovani ricercatori dal 2003, per uno stanziamento della Fondazione Crt superiore ai 44 milioni: il più grande investimento in un progetto a regìa propria in ambito scientifico. (ANSA).