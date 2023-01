Rifiuti: a Torino in un anno accertate oltre 800 violazioni

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - In un anno a Torino sono state accertate oltre 800 violazioni nel conferimento o smaltimento dei rifiuti. È quanto emerso in Commissione Ambiente del Comune, durante la quale sono stati illustrati i dati relativi a denunce e multe per infrazioni e reati legati all'abbandono o all'errata gestione dei rifiuti da parte di aziende e privati.

In dettaglio, nel 2022 sono state sanzionate 770 violazioni amministrative del Regolamento Gestione rifiuti urbani della Città, di cui 118 accertate da addetti della Divisione Ambiente, 549 da operatori ambientali Amiat e le restanti da agenti della polizia municipale. Le tipologie più frequenti sono state errati conferimenti di rifiuti negli appositi contenitori e abbandoni in strada. A queste si aggiungono 69 reati, con relativa denuncia, per irregolarità relative a trasporto o smaltimento di rifiuti, omessa consegna di veicoli vecchi a centri abilitati per la rottamazione e mancanza dei registri di carico/scarico.

Per quel che riguarda, poi, l'utilizzo delle cosiddette 'fototrappole', su delega dell'autorità giudiziaria, in due località nelle circoscrizioni 5 e 9, sono state installate telecamere investigative per il contrasto a reati collegati ai rifiuti, in particolare la gestione di vere e proprie discariche abusive. (ANSA).