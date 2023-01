Droga: arrestato 36enne, nascondeva 200 grammi di eroina

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - Un uomo di 36 anni, senegalese, è stato arrestato dalla polizia, nel corso di un controllo antidroga nel quartiere Barriera di Milano di Torino, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo è stato fermato dagli agenti in corso Giulio Cesare angolo corso Novara, mentre si trovava a bordo di un auto, al lato passeggero, con due persone.

Il 36enne aveva addosso un involucro contenente quasi 120 grammi di eroina e 480 euro in contanti. Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato altri 75 grammi della stessa sostanza stupefacente, nascosta in posti diversi. (ANSA).