Musei: Camera, mostra foto Doisneau supera record Man Ray

(ANSA) - TORINO, 08 GEN - Le fotografie del leggendario autore francese Robert Doisneau, esposte a Camera - Centro Italiano per la Fotografia, continuano a riscuotere successo di pubblico, come testimoniano gli oltre 8.500 visitatori delle feste di fine e inizio anno, dal 26 dicembre 2022 fino all'8 gennaio 2023 compreso, per una media giornaliera di circa 600 persone.

Il totale dei visitatori della mostra - aperta a metà ottobre - a oggi è di 38.000 persone, un record assoluto per le mostre di Camera, superiore anche quella dedicata a Man Ray, tenutasi prima della pandemia.

Camera ha chiuso il 2022 con oltre 71.000 visitatori, nuovo record dopo i 63.000 del 2019.

La mostra su Doisneau sarà visitabile fino al 14 febbraio.

Racconta la storia, la vita e l'amore a Parigi in oltre 130 fotografie con immagini iconiche insieme a scatti meno noti ma altrettanto straordinari, selezionati fra gli oltre 450.000 negativi di cui si compone l'archivio Doisneau. (ANSA).