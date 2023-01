Intossicazione in un rifugio alpino, 40 soccorsi nel Cuneese

(ANSA) - TORINO, 08 GEN - Allarme intossicazione in una casa vacanze ad Argentera, sulle montagne della valle Stura di Demonte, in provincia di Cuneo. Alcuni ospiti hanno accusato malesseri vari, principalmente nausea e vomito, e nel rifugio, dove si trovava una quarantina di persone, sono intervenuti i soccorritori, Vigili del Fuoco e personale sanitario. Nessuno in gravi condizioni, ma gli ospiti della struttura sono stati portati dai mezzi del 118 o dai familiari all'ospedale di Cuneo.

A tutti è stato assegnato un 'codice verde'. La causa dei malesseri è stata attribuita al monossido di carbonio che ha invaso i locali.

La "Casa Alpina" di Argentera, in località Bersezio, è attrezzata per soggiorni estivi ed invernali delle famiglie del territorio delle parrocchie appartenenti alla 'Unità Pastorale Langhe-Carrù', comprendente Carrù, Piozzo, Clavesana, Bastia, Roccaciglié, Ciglié, Marsaglia ed Igliano. (ANSA).