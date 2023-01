Scuola: Regione Piemonte, 113mila euro per lo sport

(ANSA) - TORINO, 05 GEN - Saranno 88 scuole statali piemontesi del primo ciclo (elementari e medie) che riceveranno dall'assessorato all'Istruzione e merito della Regione contributi per circa 113mila euro complessivi, finalizzati a coprire le spese per la pratica di attività sportive o per l'organizzazione di giornate in montagna. "Lo sport è salute, una scuola di vita. Determinante per la crescita dei giovani impone uno stile di vita sano, dove lo sforzo fisico può aiutare i ragazzi a sentirsi inseriti nel mondo reale. Lo sport è disciplina e prevenzione - ha dichiarato l'assessora Elena Chiorino - perché aiuta ad acquisire maggiore sicurezza e consapevolezza delle proprie capacità, insegna che ci vuole impegno per ottenere successi e a superare gli ostacoli.

Crediamo fermamente nel potenziare le attività sportive in classe per favorirà socialità ed il rispetto delle regole: un supporto fondamentale alla crescita di ciascuno e come Regione continueremo a lavorare per fortificare questa sinergia tra sport e istruzione".

Il bando indetto dall'Assessorato regionale all'Istruzione si inserisce nel piano per l'ampliamento dell'offerta formativa, che complessivamente ha stanziato circa 1,8 milioni per aumentare in qualità e quantità l'offerta didattica ed educativa delle scuole piemontesi nell'anno scolastico in corso e nel prossimo (2023-24). Le scuole "premiate" dalla Regione per i loro progetti sono così distribuite nel territorio piemontese: 41 nella città metropolitana, 17 nel Cuneese, 7 nel Vercellese, 7 nell'Alessandrino, 5 nel Vco, 4 nel Novarese, 4 nell'Astigiano, 3 nel Biellese. (ANSA).