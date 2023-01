Camion in fiamme nel Biellese, ustionato l'autista

(ANSA) - BIELLA, 05 GEN - Il camion ha preso fuoco e il conducente è rimasto ustionato. Incidente stamattina intorno alle 11 sulla strada di San Giuseppe di Casto nel Comune di Andorno Micca, Biella. Dal vano motore è iniziato a uscire fumo, il conducente ha accostato ed è stato investito da un ritorno di fiamma che gli ha provocato ustioni al viso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha soccorso l'uomo portandolo in ospedale. Non è in pericolo di vita.

Stroncato invece da un malore in strada un uomo di 50 anni.

Stava camminando con un collega di lavoro per strada quando si è accasciato al suolo e non ha più ripreso conoscenza. Tragedia a Campiglia Cervo, nel Biellese, stamattina. La vittima è un biellese.

L'amico ha subito chiamato i soccorsi, ma il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Inutili i tentativi di rianimazione. L'uomo è stato colpito da un malore improvviso. (ANSA).