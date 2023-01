Ad Asti torna Passepartout en Hiver

(ANSA) - ASTI, 05 GEN - Ad Asti torna la rassegna letteraria "Passepartout en Hiver - Conversazioni d'inverno", il ciclo di incontri promossi dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti e dalla Cna di Asti, che si terrà dal 15 gennaio al 19 febbraio tutte le domeniche in biblioteca.

Primo appuntamento domenica 15 gennaio con la presentazione del libro di Claudia Caluisi "Un buon inizio" (Argonauta Edizioni). Con l'autrice saranno presenti Luisio Luciano Badolisani, editor di Argonauta e Massimo Tallone, scrittore torinese responsabile di corsi di scrittura creativa.

I prossimi incontri vedranno sul palco Paolo Lupo - Umberto Cagni, l'astigiano che andò per mare (ospiti Piergiorgio Panelli e Paolo Viola); Roberta Bellesini, Andrea Cavalletto - Io uccido: graphic novel dal romanzo di Giorgio Faletti (ospiti Ottavia Boano Baussano e Linda Lodigiani); Luciano Bertello - Osterie della tradizione. Tra Langhe, Roero, Monferrato e Tortonese (ospiti Giorgio Grosso e Michela Squillacioti); Laura Nosenzo - Fossili e territori (ospiti Rossana Turri e Viviana Gonella); Carlo Pertusati - Dottori della Chiesa. Donne e uomini esperti di Dio (ospiti Sergio Brumana, Nicola Colucciello e Valentina Lorenza). (ANSA).