Muore in incidente auto per malore e sfiora passante, illeso

(ANSA) - TORINO, 04 GEN - Un uomo di 72 anni è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 a Verbania, in viale Rimembranze.

L'uomo, nato nel 1949 e residente a Verbania, probabilmente per un malore ha perso il controllo dell'auto sulla quale stava viaggiando da solo. La vettura si è ribaltata sfiorando un passante, rimasto illeso. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta. (ANSA).