Peste suina: due nuovi casi in Piemonte, totale 145 positivi

(ANSA) - TORINO, 03 GEN - Due nuovi casi di Peste suina in Piemonte, a Morbello (Alessandria) sono stati rilevati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. In paese dunque sono 9 i casi totali da inizio emergenza e il conto complessivo delle positività in Piemonte sale così a 145, mentre resta fermo a 78 in Liguria. Le due regioni insieme contano 223 casi dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2023. (ANSA).