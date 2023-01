Teatro Stabile Torino, 2022 record per spettatori e ricavi

(ANSA) - TORINO, 02 GEN - Il Teatro Stabile di Torino ha registrato nel 2022 risultati mai raggiunti nella sua storia per alzate di sipario, recite prodotte e coprodotte, ricavi delle vendite e delle prestazioni, recite e presenze in tournée, incassi al botteghino, premi della critica.

Le alzate di sipario in sede e in tournée, tra spettacoli di prosa e danza, prodotti e ospitati, sono state 805, un record storico, in aumento dell'82% rispetto alle 443 del 2021. Le sole recite di produzione sono state 524, anche in questo caso un dato mai raggiunto prima, in crescita dell'86% rispetto all'anno precedente, con un notevole impatto sull'occupazione degli artisti e delle maestranze. In sede le recite sono state 626, di cui 594 di prosa e 32 di danza, mentre in tournée il sipario si è alzato 179 volte, di cui 12 all'estero (Francia, Polonia, Lituania, Svizzera).

Nel 2022 si è registrata un'impennata dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: tra botteghino, fatturato per la vendita dei propri spettacoli ad altri teatri e festival e rientri da coproduzione lo Stabile ha più che triplicato i ricavi rispetto al 2021 totalizzando 4,5 milioni di euro, il miglior risultato di sempre, superiore anche agli anni pre-Covid. I ricavi da botteghino di competenza del 2022 hanno superato i 2 milioni, il doppio del 2021.

Le presenze sono state complessivamente 205.634, quasi il triplo rispetto al 2021. A campagna abbonamenti ancora in corso, gli abbonamenti della stagione 2022-2023 sono 14.805.. Nel 2022 le produzioni e gli artisti del Teatro Stabile hanno ricevuto ben 7 riconoscimenti, mai così tanti in una sola stagione.

