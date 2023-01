Cirio, Museo Scienze Torino sarà riaperto quest'anno

(ANSA) - TORINO, 02 GEN - "Quest'anno riapriremo il Museo regionale di Scienze naturali". Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, durante la conferenza stampa di inizio anno al Grattacielo della Regione a Torino.

"Probabilmente avremmo potuto aprirlo prima, ma il Covid lo ha impedito".

Il Museo di scienze naturali di Torino è chiuso dal 3 agosto 2013 a causa di un incendio divampato per via di una bombola esplosa nei sotterranei. Mentre i lavori di ristrutturazione procedono nel palazzo storico di via Giolitti 36, Cirio non ha dato una data precisa per la riapertura, ma l'assessora Vittoria Poggio ha parlato del "secondo semestre del 2023". (ANSA).