Startup 2022, premio a epiCura e Young Platform

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Sono due a pari merito le "Startup dell'Anno 2022" dell'Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino. Si tratta di epiCura, il primo provider digitale di assistenza domiciliare in Italia, e Young Platform, piattaforma fintech italiana che semplifica l'accesso al mondo delle criptovalute. I premi sono stati consegnati durante l'evento annuale 'Festa delle Startup I3P' che, giunta alla sua 23a edizione, è stata occasione per presentare case history, prodotti e servizi innovativi delle 25 nuove startup entrate in incubazione durante il 2022 e per lanciare quelle "laureate", pronte ad affrontare il mercato avendo concluso con successo il triennio di crescita imprenditoriale in I3P.

"epiCura e Young Platform meritano questo riconoscimento in quanto realtà che nel corso del tempo hanno saputo inventarsi e reinventarsi, anche seguendo le esigenze del mercato", commenta Giuseppe Scellato, Presidente I3P. "Ad esempio, epiCura, con le sue soluzioni si sta collocando al centro del processo di innovazione della sanità, mentre Young Platform con le sue funzionalità di crypto exchange si colloca in un settore in continua evoluzione e in grado di rivolgersi ad una nuova generazione di investitori". (ANSA).