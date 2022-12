Salone del Libro aspetta il nuovo direttore, 50 candidati

di Amalia Angotti (ANSA) - TORINO, 17 DIC - Sono ancora aperti i giochi nella scelta del nuovo direttore del Salone del Libro, che affiancherà fino a maggio e poi sostituirà Nicola Lagioia. La macchina è in moto, ma i tempi sono incerti. La cabina di regia dovrebbe riunirsi la prossima settimana, ma per il momento una convocazione non c'è. L'idea continua a essere quella di arrivare alla nomina entro fine anno, anche se non c'è alcuna certezza neppure su questo.

Il 12 dicembre è scaduto il tempo per presentare la manifestazione di interesse alla guida del Salone del Libro dal 2024 al 2026: sono arrivate cinquanta candidature, ma non è ancora stata fatta la selezione. Bisognerà verificare i curricula e vedere quanti effettivamente hanno i requisiti richiesti. La scelta del direttore toccherà al comitato di indirizzo, di cui fanno parte l'associazione Torino Città del Libro (che esprime tre voti), il Circolo dei Lettori (due voti), la Regione Piemonte e il Comune di Torino (un voto ciascuno).

I nomi in ballo sono tanti. Molti considerano favorito lo scrittore torinese Paolo Giordano. Il suo nome circolava già prima della manifestazione di interesse, come quello della scrittrice e conduttrice radiofonica Loredana Lipperini. Si parla anche di Giuseppe Culicchia, scrittore torinese e consulente storico del Salone del Libro, che conosce bene la macchina organizzativa, e della direttrice del Circolo dei Lettori Elena Loewenthal. Si fa il nome di Bruno Ventavoli, responsabile dell'inserto Tuttolibri della Stampa. Ha presentato la candidatura Oliviero Ponte Di Pino, torinese, una lunga esperienza nel mondo dell'editoria, per dieci anni direttore editoriale di Garzanti e da dieci alla guida del programma di Bookcity Milano. Nella lista figura anche il nome di Gianni Oliva, ex assessore regionale alla Cultura nelle Giunte di centrosinistra. Non si è presentato, come aveva annunciato, Lagioia che sta lavorando alla prossima edizione in programma dal 18 al 22 maggio all'Oval Lingotto. (ANSA).