Energia: Bottero,5 mln Banca Cherasco per produrre a Catania

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - La Banca di Cherasco ha supportato con un finanziamento di 5 milioni di euro il gruppo Bottero, una delle maggiori aziende meccaniche della provincia di Cuneo e tra i leader mondiali nella realizzazione di macchinari e linee automatiche per la lavorazione del vetro. Il finanziamento è stato formalizzato nei giorni scorsi, dopo una commessa di Enel Green Power all'azienda di Cuneo, la più grande della storia recente di Bottero, per un valore che supera i 100 milioni di euro. Da alcuni mesi Enel Green Power sta realizzando infatti a Catania una gigafactory per produrre pannelli solari di ultima generazione (3 gigawatt di potenza l'anno), con circa mille nuovi posti di lavoro e un investimento complessivo di 600 milioni di euro. L'azienda di Cuneo fornirà le 5 linee automatiche per la produzione di questi pannelli fotovoltaici destinati ai mercati di tutto il mondo. Quella di Catania, secondo quanto evidenzia una nota della banca, "è destinata a diventare la più grande fabbrica europea di moduli fotovoltaici bifacciali ad elevate prestazioni".

"La commessa - commenta Marco Carelli, direttore generale della Banca di Cherasco - ottenuta da Bottero fa parte di un ambizioso progetto strategico per contribuire alla conversione verso fonti rinnovabili, grazie a moduli fotovoltaici innovativi, sostenibili, ad alte prestazioni". "Abbiamo accolto con grande soddisfazione - aggiunge Marco Tecchio, ceo del gruppo Bottero - la disponibilità di Banca di Cherasco a contribuire a sostenere l'importante piano di crescita del Gruppo Bottero focalizzato da tempo su sostenibilità e automazione". (ANSA).